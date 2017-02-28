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28 февраля 2017, 11:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» выкупила контракт Богута

Руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение выкупить контракт центрового Эндрю Богута, который присоединился к клубу в результате обмена с «Даллас Маверикс».

По информации источников, Богут намеревается продолжить карьеру в «Кливленд Кавальерс», «Сан-Антонио Спёрс», «Хьюстон Рокетс» или «Бостон Селтикс». В ближайшее время австралиец проведёт встречи с представителями каждой из вышеперечисленных команд.

В этом сезоне Эндрю проводит на паркете по 22,4 минуты, собирая коллекцию из 3,0 очка, 8,3 подбора, 1,9 передачи, 1,0 блок-шота и 0,5 перехвата в среднем за игру.
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