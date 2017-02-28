«Миннесота» в гостях одержала победу над «Сакраменто» в чемпионате НБА
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Клуб «Миннесота Тимбервулвс» нанес поражение «Сакраменто Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Сакраменто, завершилась со счетом 102:88 (20:25, 40:19, 17:21, 25:23) в пользу гостей. В составе «Миннесоты»
«Миннесота» в следующем матче 1 марта сыграет в гостях с «Ютой», «Сакраменто» в этот же день примет «Бруклин».
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