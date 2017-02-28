«Миннесота» в гостях одержала победу над «Сакраменто» в чемпионате НБА

Встреча, прошедшая в понедельник в Сакраменто, завершилась со счетом 102:88 (20:25, 40:19, 17:21, 25:23) в пользу гостей. В составе «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл — 29 очков и 17 подборов, Эндрю Уиггинс набрал 27 баллов. У «Сакраменто» по 14 очков записали на свой счет Уилли Коли-Стайн, Бен Маклемор и Коста Куфос, сделавший также 11 подборов.

«Миннесота» в следующем матче 1 марта сыграет в гостях с «Ютой», «Сакраменто» в этот же день примет «Бруклин».