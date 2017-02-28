«Индиана» победила «Хьюстон» в гостевом матче НБА, Джефф Тиг набрал 25 очков

Встреча, прошедшая в понедельник в Хьюстоне, завершилась со счетом 117:108 (20:31, 39:27, 29:22, 29:28) в пользу гостей. В составе «Пэйсерс» выделялся Джефф Тиг — 25 очков, 8 подборов и 6 передач. У «Рокетс» 28 баллов набрал Луис Уильямс, Джеймс Харден записал на свой счет 25 очков, 12 передач и 7 подборов.

В следующем матче «Индиана» 1 марта сыграет в гостях с «Сан-Антонио Сперс», в этот же день «Хьюстон» на выезде встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».