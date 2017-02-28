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28 февраля 2017, 8:20 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Баскетболист Дерон Уильямс официально стал игроком «Кливленда»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Кливленд» официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим Дероном Уильямсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 32-летний Уильямс расторг контракт с клубом Даллас за который выступал с сезона-2015/16. Увеличить
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Ранее 32-летний Уильямс расторг контракт с клубом «Даллас», за который выступал с сезона-2015/16. В текущем чемпионате он провел за «Даллас» 40 матчей, в среднем за игру набирая 13,1 очка, делая 6,9 передач и 2,6 подбора. Длительность соглашения не сообщается.

Уильямс дебютировал в НБА в сезоне-2005/06 в составе «Юты», также выступал за «Нью-Джерси/Бруклин Нетс» и «Даллас». Уильямс провел 821 матч в регулярных чемпионатах, в среднем набирая 16,6 очка, делая 8,2 передачи и 3,1 подбора.

Уильямс трижды принимал участие в Матче всех звезд НБА (2010, 2011, 2012). В составе сборной США баскетболист дважды выиграл золотые награды Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).
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