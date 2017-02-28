Клуб НБА «Лейкерс» выставил на драфт отказов испанца Кальдерона
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» выставил на драфт отказов испанского разыгрывающего Хосе Кальдерона. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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О данном решении объявил известный в прошлом защитник и действующий президента клуба по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон.
В текущем регулярном чемпионате НБА 35-летний Кальдерон провел 24 матча (11 — в стартовом составе), в среднем набирая 3,3 очка, делая 1,7 подбора и 2,1 передачи.
На данный момент основной состав «Лейкерс» составляют 14 баскетболистов. Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед в 60 матчах.
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