Клуб НБА «Лейкерс» выставил на драфт отказов испанца Кальдерона

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О данном решении объявил известный в прошлом защитник и действующий президента клуба по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон.

В текущем регулярном чемпионате НБА 35-летний Кальдерон провел 24 матча (11 — в стартовом составе), в среднем набирая 3,3 очка, делая 1,7 подбора и 2,1 передачи.

На данный момент основной состав «Лейкерс» составляют 14 баскетболистов. Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед в 60 матчах.