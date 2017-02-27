Жоаким Ноа выбыл до конца сезона
Центровой «Нью-Йорка» Жоаким Ноа пропустит остаток нынешнего сезона, утверждает The Vertical.
32-летнему ветерану потребуется операция на травмированном колене,
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА француз принял участие в 46 матчах, в среднем набирая 5,0 очка, делая 8,7 подбора и 2,2 передачи за игру. Напомним, что Ноа минувшим летом подписал с «Никс» контракт на четыре года и 72 миллиона долларов.
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