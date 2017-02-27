Жоаким Ноа выбыл до конца сезона

32-летнему ветерану потребуется операция на травмированном колене, из-за проблем с которым он не выходил на паркет с начала февраля.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА француз принял участие в 46 матчах, в среднем набирая 5,0 очка, делая 8,7 подбора и 2,2 передачи за игру. Напомним, что Ноа минувшим летом подписал с «Никс» контракт на четыре года и 72 миллиона долларов.