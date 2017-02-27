«Бруклин Нетс» заинтересовался Теодосичем

У сербского игрока заканчивается контракт 1 июля, после чего он станет свободным агентом.

По информации источника, российский клуб намерен сделать Теодосичу крупное предложение, чтобы сохранить игрока в составе.



Также известно, что не ещё несколько клубов из НБА присматриваются к баскетболисту.