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27 февраля 2017, 19:36 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бруклин Нетс» заинтересовался Теодосичем

Клуб НБА «Бруклин Нетс» заинтересован в услугах защитника московского ЦСКА Милоша Теодосича, сообщает сербский портал «Новости».

У сербского игрока заканчивается контракт 1 июля, после чего он станет свободным агентом.

По информации источника, российский клуб намерен сделать Теодосичу крупное предложение, чтобы сохранить игрока в составе.

Также известно, что не ещё несколько клубов из НБА присматриваются к баскетболисту.
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