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27 февраля 2017, 13:05 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кайл Лоури избежал серьёзной травмы

Возвращение разыгрывающего защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури ожидается в ближайшие дни.

Напомним, ранее Лоури получил травму правой кисти. Тренерский штаб опасался, что повреждение носит серьёзный характер, однако обследование не выявило у защитника больших проблем с рукой.

В этом сезоне Кайл проводит на площадке по 37,7 минуты, собирая коллекцию из 22,8 очка, 6,9 передачи, 4,7 передачи, 1,4 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.
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