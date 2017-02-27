Кайл Лоури избежал серьёзной травмы

Напомним, ранее Лоури получил травму правой кисти. Тренерский штаб опасался, что повреждение носит серьёзный характер, однако обследование не выявило у защитника больших проблем с рукой.



В этом сезоне Кайл проводит на площадке по 37,7 минуты, собирая коллекцию из 22,8 очка, 6,9 передачи, 4,7 передачи, 1,4 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.