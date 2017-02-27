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27 февраля 2017, 8:05 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Оклахома-Сити» благодаря трипл-даблу Уэстбрука обыграла «Нью-Орлеан» в матче НБА

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Оклахома-Сити Тандер» победили «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Игра, прошедшая в воскресенье в городе Оклахома-Сити, закончилась со счетом 118:110 (32:35, 27:24, 28:25, 31:26) в пользу хозяев паркета.

В составе победителей трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (41 очко + 11 подборов + 11 передач), дабл-дабл в активе Стивена Адамса (13 очков + 10 подборов). Самым результативным у гостей стал Энтони Дэвис, набравший 38 баллов; дабл-дабл сделал Демаркус Казинс (31 очко + 10 подборов).

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Юта» — 92:102,

«Денвер» — «Мемфис» — 98:105,

«Детройт» — «Бостон» — 98:104,

«Торонто» — «Портленд» — 112:106.
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