«Оклахома-Сити» благодаря трипл-даблу Уэстбрука обыграла «Нью-Орлеан» в матче НБА
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Оклахома-Сити Тандер» победили «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в воскресенье в городе
В составе победителей
Результаты других матчей:
«Вашингтон» — «Юта» — 92:102,
«Денвер» — «Мемфис» — 98:105,
«Детройт» — «Бостон» — 98:104,
«Торонто» — «Портленд» — 112:106.
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