«Лейкерс» дома уступили «Сан-Антонио» в матче НБА, Мозгов участия в игре не принимал
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. «Лос-Анджелес Лейкерс», за который играет россиянин Тимофей Мозгов, проиграл на своем паркете «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в воскресенье в
В другом матче дня «Милуоки Бакс» на своей площадке обыграл «Финикс Санз» со счетом 100:96 (21:23, 21:24, 35:26, 23:23).
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