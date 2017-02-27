«Лейкерс» дома уступили «Сан-Антонио» в матче НБА, Мозгов участия в игре не принимал

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 98:119 (20:36, 21:25, 29:35, 28:23). У победителей 25 очков набрал Кавай Ленард, а самым результативным игроком «Лейкерс» в матче был Брэндон Ингрэм, набравший 22 очка. Мозгов участия в матче не принимал.

В другом матче дня «Милуоки Бакс» на своей площадке обыграл «Финикс Санз» со счетом 100:96 (21:23, 21:24, 35:26, 23:23).