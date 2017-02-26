Джеймс не сыграл с «Чикаго» из-за воспаления горла
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не сыграл в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз»
из-за стрептококкового воспаления горла.
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Этот поединок стал уже четвёртым в сезоне, пропущенным Джеймсом. При этом главный тренер Тайрон Лю не знает, надолго ли выбыл из строя лидер его команды.
«Не знаю, когда Леброн вернётся. У вас болело горло? И как долго вы лечились?» — передаёт слова Лю ESPN.
Встреча завершилась поражением «Кливленда» со счётом 99:117. С момента возвращения форварда в 2014 году «Кавальерс» выиграли только четыре из 23 матчей без него в составе.
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