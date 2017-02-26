Баскетболисты «Голден Стэйт» обыграли «Бруклин» в матче НБА, Карри набрал 27 очков

Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Голден Стэйт», завершилась со счетом 112:95 (32:28, 30:23, 29:25, 21:19) в пользу хозяев, у которых Стефен Карри набрал 27 очков. У «Бруклина» по дабл-даблу оформили Рондэй Холлис-Джефферсон (16 очков, 10 подборов), Шон Килпатрик (15 очков, 10 подборов) и Тревор Букер (12 очков, 10 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 85:99;.

«Орландо» — «Атланта» — 105:86;.

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 110:109;.

«Майами» — «Индиана» — 113:95;.

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 96:83;.

«Кливленд» — «Чикаго» — 99:117;.

«Хьюстон» — «Миннесота» — 142:130.