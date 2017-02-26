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26 февраля 2017, 0:57 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Лейкерс» выкупит Кальдерона

«Лейкерс» в ближайшее время выкупит Хосе Кальдерона, утверждает ESPN.

35-летнему ветерану причитается еще 2,2 миллиона долларов по контракту до конца сезона. Испанец перебрался в калифорнийский клуб минувшим летом, до этого он выступал за «Нью-Йорк».

Кальдерон принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 3,3 очка и делая 2,1 передачи. Его контракт истекает в конце сезона. Отмечается, что ветераном интересуются «Голден Стэйт», «Хьюстон» и «Кливленд».

«Лейкерс» должен выкупить контракт Кальдерона до 1 марта, чтобы он имел возможность подписать соглашение с другим клубом до старта плей-офф.
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