«Лейкерс» выкупит Кальдерона

35-летнему ветерану причитается еще 2,2 миллиона долларов по контракту до конца сезона. Испанец перебрался в калифорнийский клуб минувшим летом, до этого он выступал за «Нью-Йорк».

Кальдерон принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 3,3 очка и делая 2,1 передачи. Его контракт истекает в конце сезона. Отмечается, что ветераном интересуются «Голден Стэйт», «Хьюстон» и «Кливленд».