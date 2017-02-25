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25 февраля 2017, 22:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Леброн Джеймс рискует пропустить матч против «Чикаго Буллз»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рискует пропустить матч НБА против «Чикаго Буллз» из-за болезни, сообщает ESPN.

Вместо Джеймса сыграет Ричард Джефферсон.

Матч «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» начнётся 26 февраля в 04:30 мск.

С 2014 года «Кавальерс» провели 22 матча без Леброна Джеймса. В этих играх коллективу удавалось выиграть лишь четырежды — 18 поражений.

Накануне Джеймс оформил трипл-дабл в матче против «Нью-Йорк Никс».
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