Леброн Джеймс рискует пропустить матч против «Чикаго Буллз»
Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рискует пропустить матч НБА против «Чикаго Буллз»
из-за болезни, сообщает ESPN.
Вместо Джеймса сыграет Ричард Джефферсон.
Матч «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» начнётся 26 февраля в 04:30 мск.
С 2014 года «Кавальерс» провели 22 матча без Леброна Джеймса. В этих играх коллективу удавалось выиграть лишь четырежды — 18 поражений.
Накануне Джеймс оформил
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