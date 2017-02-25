Леброн Джеймс рискует пропустить матч против «Чикаго Буллз»

Вместо Джеймса сыграет Ричард Джефферсон.



Матч «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» начнётся 26 февраля в 04:30 мск.



С 2014 года «Кавальерс» провели 22 матча без Леброна Джеймса. В этих играх коллективу удавалось выиграть лишь четырежды — 18 поражений.



Накануне Джеймс оформил трипл-дабл в матче против «Нью-Йорк Никс».