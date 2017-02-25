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25 февраля 2017, 21:56 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Торонто» потерял Лоури на неопределенный срок

Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает The Star.

30-летний защитник повредил кисть в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт» (90:85), но, несмотря на это, решил принять участие в Матче звезд лиги. В итоге лидер «Рэпторс» лишь усугубил повреждение.

Лоури не выходил на паркет во встрече с «Бостоном» (107:97). Точные сроки его возвращения в строй пока неизвестны. В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 56 матче регулярки, в среднем набирая 22,8 очка, делая 6,9 передачи и 4,8 подбора.
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