«Торонто» потерял Лоури на неопределенный срок

30-летний защитник повредил кисть в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт» (90:85), но, несмотря на это, решил принять участие в Матче звезд лиги. В итоге лидер «Рэпторс» лишь усугубил повреждение.

Лоури не выходил на паркет во встрече с «Бостоном» (107:97). Точные сроки его возвращения в строй пока неизвестны. В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 56 матче регулярки, в среднем набирая 22,8 очка, делая 6,9 передачи и 4,8 подбора.