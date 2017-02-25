«Торонто» отыгрался с «-17» и победил «Бостон», Дерозан набрал 43 очка

Встреча прошла в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 107:97 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу первой половины преимущество «Бостона» достигало 17 очков, однако для итоговой победы этого не хватило.



Самым результативным в составе «Торонто» стал Демар Дерозан, на счету которого 43 очка. Ещё 15 очков набрал Серж Ибака. У «Бостона» 20 очков на счету Айзеи Томаса, по 19 набрали Джей Краудер и Маркус Смарт.