«Миннесота» справилась с «Далласом», «Юта» крупно обыграла «Милуоки»
«Миннесота Тимбервулвз» победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 97:84.
Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 27 очков.
В ещё одном матче «Юта Джаз» одержал победу над «Милуоки Бакс» — 109:95. У «Юты» 29 очков на счету Гордона Хэйворда, по 19 в активе Джорджа Хилла и Деррика Фэйворса. «Милуоки» от поражения не спасли 33 очка и 12 подборов Янниса Адетокунбо.
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