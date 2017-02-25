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25 февраля 2017, 10:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Миннесота» справилась с «Далласом», «Юта» крупно обыграла «Милуоки»

«Миннесота Тимбервулвз» победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 97:84.

Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 27 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов, в активе Рики Рубио — 13 очков и 14 передач. За проигравших 31 очко набрал Сет Карри, ещё 20 — Харрисон Барнс.

В ещё одном матче «Юта Джаз» одержал победу над «Милуоки Бакс» — 109:95. У «Юты» 29 очков на счету Гордона Хэйворда, по 19 в активе Джорджа Хилла и Деррика Фэйворса. «Милуоки» от поражения не спасли 33 очка и 12 подборов Янниса Адетокунбо.
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