«Миннесота» справилась с «Далласом», «Юта» крупно обыграла «Милуоки»

Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 27 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов, в активе Рики Рубио — 13 очков и 14 передач. За проигравших 31 очко набрал Сет Карри, ещё 20 — Харрисон Барнс.



В ещё одном матче «Юта Джаз» одержал победу над «Милуоки Бакс» — 109:95. У «Юты» 29 очков на счету Гордона Хэйворда, по 19 в активе Джорджа Хилла и Деррика Фэйворса. «Милуоки» от поражения не спасли 33 очка и 12 подборов Янниса Адетокунбо.