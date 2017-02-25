«Индиана» обыграла «Мемфис», прервав серию из 6 поражений

Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 102:92 в пользу хозяев.



Самым результативным в составе «Индианы» стал Си Джей Майлз, на счету которого 17 очков. Ещё 16 очков набрал Монта Эллис. За «Мемфис» 13 очков набрал Трой Дэниелс, ещё 12 очков в активе Марка Газоля.



Благодаря этой победе «Индиана» прервала серию из 6 поражений.