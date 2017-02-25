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25 февраля 2017, 10:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» обыграла «Мемфис», прервав серию из 6 поражений

«Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 102:92 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Индианы» стал Си Джей Майлз, на счету которого 17 очков. Ещё 16 очков набрал Монта Эллис. За «Мемфис» 13 очков набрал Трой Дэниелс, ещё 12 очков в активе Марка Газоля.

Благодаря этой победе «Индиана» прервала серию из 6 поражений.
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