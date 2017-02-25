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25 февраля 2017, 10:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Первый номер драфта-2016 Бен Симмонс выбыл до конца сезона из-за травмы

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщается на официальном сайте НБА.

Симмонс, выбранный под первым номером на драфте-2016, получил перелом ноги перед началом сезона, и первоначально предполагалось, что он вернётся в строй в январе. Однако руководство и тренерский штаб «Сиксерс» решили не рисковать здоровьем баскетболиста в нынешнем сезоне.

«Филадельфия» на данный момент занимает 13-е место в Восточной конференции НБА и рискует не попасть в плей-офф в 5-й раз подряд.
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