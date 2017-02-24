Первый номер драфта-2016 НБА Бен Симмонс из «Филадельфии» не сыграет в этом сезоне

Симмонс получил перелом ноги менее чем за месяц до старта регулярного чемпионата. Ожидалось, что 20-летний австралиец пропустит около четырех месяцев, однако теперь руководство «Севенти Сиксерс» решило не рисковать здоровьем баскетболиста в нынешнем сезоне.

«Филадельфия» с 21 победой в 56 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции НБА и рискует пятый раз подряд остаться без плей-офф.