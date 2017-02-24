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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28885064/
24 февраля 2017, 21:52 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Первый номер драфта-2016 НБА Бен Симмонс из «Филадельфии» не сыграет в этом сезоне

Форвард Бен Симмонс, выбранный «Филадельфией Севенти Сиксерс» под общим первым номером на драфте НБА 2016 года, не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы, сообщается на официальном сайте лиги.

Симмонс получил перелом ноги менее чем за месяц до старта регулярного чемпионата. Ожидалось, что 20-летний австралиец пропустит около четырех месяцев, однако теперь руководство «Севенти Сиксерс» решило не рисковать здоровьем баскетболиста в нынешнем сезоне.

«Филадельфия» с 21 победой в 56 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции НБА и рискует пятый раз подряд остаться без плей-офф.
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