Порзингис повредил лодыжку в матче с «Кливлендом»
Мощный форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис повредил голеностоп в матче с «Кливлендом» (104:119), состоявшемся 23 февраля.
«Порзингис повредил лодыжку. Он сказал, что завтра, вероятно, пройдёт дополнительные медицинские тесты», — написал обозреватель ESPN Ян Бегли.
Обозреватель SBNation Кристиан Уинфилд в своём микроблоге отметил: «В “Никс” существует некоторая обеспокоенность относительно потенциального повреждения связок голеностопа Порзингиса».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter