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24 февраля 2017, 16:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Порзингис повредил лодыжку в матче с «Кливлендом»

Мощный форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис повредил голеностоп в матче с «Кливлендом» (104:119), состоявшемся 23 февраля.

«Порзингис повредил лодыжку. Он сказал, что завтра, вероятно, пройдёт дополнительные медицинские тесты», — написал обозреватель ESPN Ян Бегли.

Обозреватель SBNation Кристиан Уинфилд в своём микроблоге отметил: «В “Никс” существует некоторая обеспокоенность относительно потенциального повреждения связок голеностопа Порзингиса».
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