Энтони: Не понимаю, каким руководство видит будущее «Нью-Йорка»
Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони выразил недоумение пассивностью организации перед окончанием крайнего срока обменов в НБА.
«Честно говоря, не понимаю, каким руководство “Нью-Йорка” видит будущее команды. Мне казалось, что у организации были
«Никс» обсуждали с «Миннесота Тимбервулвз» обмен Деррика Роуза на Рики Рубио, а также сделку с «Лос-Анджелес Клипперс» с участием Кортни Ли, но они не состоялись.
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