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24 февраля 2017, 12:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Энтони: Не понимаю, каким руководство видит будущее «Нью-Йорка»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони выразил недоумение пассивностью организации перед окончанием крайнего срока обменов в НБА.

«Честно говоря, не понимаю, каким руководство “Нью-Йорка” видит будущее команды. Мне казалось, что у организации были какие-то планы по кадровым изменениям. Я думал, развитие зависит от этого. Но теперь всё сводится исключительно к организации игры прежним составом, и перспективы видятся по-другому», — цитирует Энтони ESPN.

«Никс» обсуждали с «Миннесота Тимбервулвз» обмен Деррика Роуза на Рики Рубио, а также сделку с «Лос-Анджелес Клипперс» с участием Кортни Ли, но они не состоялись.
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