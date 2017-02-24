Энтони: Не понимаю, каким руководство видит будущее «Нью-Йорка»

«Честно говоря, не понимаю, каким руководство “Нью-Йорка” видит будущее команды. Мне казалось, что у организации были какие-то планы по кадровым изменениям. Я думал, развитие зависит от этого. Но теперь всё сводится исключительно к организации игры прежним составом, и перспективы видятся по-другому», — цитирует Энтони ESPN.



«Никс» обсуждали с «Миннесота Тимбервулвз» обмен Деррика Роуза на Рики Рубио, а также сделку с «Лос-Анджелес Клипперс» с участием Кортни Ли, но они не состоялись.