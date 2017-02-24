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24 февраля 2017, 12:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс оформил шестой в сезоне и 48-й в карьере трипл-дабл

НБА представила ролик, посвящённый трипл-даблу форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс».

<span class=error>НБА</span> представила ролик посвящённый <nobr>трипл-даблу</nobr> форварда Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброна</span> Джеймса в матче регулярного чемпионата с Нью-Йорк <span class=error>Никс</span>. Увеличить
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Джеймс набрал 18 очков, совершил 13 подборов и отдал 15 передач, оформив таким образом шестой в сезоне и 48-й в карьере трипл-дабл.

Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 119:104.
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