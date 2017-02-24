Джеймс оформил шестой в сезоне и 48-й в карьере трипл-дабл
НБА представила ролик, посвящённый
трипл-даблу форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс».
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Джеймс набрал 18 очков, совершил 13 подборов и отдал 15 передач, оформив таким образом шестой в сезоне и 48-й в карьере
Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 119:104.
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