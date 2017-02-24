«Даллас» расторг контракт с Дер. Уильямсом, который хочет перейти в «Кливленд»

При этом организация выплатит игроку около $ 2,5 млн, которые он должен был получить до конца сезона по условиям соглашения. Уильямс выразил желание после завершения формальной процедуры расторжения продолжить карьеру в «Кливленд Кавальерс».



В текущем чемпионате 32-летний разыгрывающий набирает по 13,1 очка и отдаёт по 6,9 передачи за 29 минут в среднем за игру. Срок действия его договора истечёт по окончании сезона.