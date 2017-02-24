«Финикс» получил от «Атланты» Скотта в обмен на финансовую компенсацию

В нынешнем сезоне 28-летний Скотт, перенесший травму колена, набирает по 2,5 очка и совершает по 2,1 подбора за 11 минут в среднем за игру.



Также в результате сделок перед дедлайном «Финикс» получил центрового Джареда Саллинджера и два выбора второго раунда драфтов 2017 и 2018 годов от «Торонто Рэпторс» в обмен на лёгкого форварда Пи Джея Такера.