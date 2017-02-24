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24 февраля 2017, 10:29 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Финикс» получил от «Атланты» Скотта в обмен на финансовую компенсацию

Мощный форвард Майк Скотт перешёл в «Финикс Санс» из «Атланта Хоукс» в обмен на защищённый выбор второго раунда драфта и финансовую компенсацию, сообщает Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне 28-летний Скотт, перенесший травму колена, набирает по 2,5 очка и совершает по 2,1 подбора за 11 минут в среднем за игру.

Также в результате сделок перед дедлайном «Финикс» получил центрового Джареда Саллинджера и два выбора второго раунда драфтов 2017 и 2018 годов от «Торонто Рэпторс» в обмен на лёгкого форварда Пи Джея Такера.
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