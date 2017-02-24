35 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Клипперс»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ключевой в поединке стала третья четверть, которую хозяева, уступая к большому перерыву «-12», выиграли 50:26. Кроме того, «Голден Стэйт» был сильнее в борьбе за подборы 53−37.



Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал разыгрывающий победителей Стивен Карри. У «Клипперс» отличились защитник Остин Риверс и атакующий защитник Джамал Кроуфорд, набравшие по 19 очков.