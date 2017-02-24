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24 февраля 2017, 10:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

35 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Клипперс»

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 123:113 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

<span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз на своей площадке разгромил Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> со счётом 123:113 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Ключевой в поединке стала третья четверть, которую хозяева, уступая к большому перерыву «-12», выиграли 50:26. Кроме того, «Голден Стэйт» был сильнее в борьбе за подборы 53−37.

Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал разыгрывающий победителей Стивен Карри. У «Клипперс» отличились защитник Остин Риверс и атакующий защитник Джамал Кроуфорд, набравшие по 19 очков.
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