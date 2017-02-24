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24 февраля 2017, 10:38 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Милуоки» обменял Хибберта в «Денвер» на защищенный драфт-пик

«Милуоки» и «Денвер» произвели обмен игроками, сообщает The Vertical. Центровой Рой Хибберт отправился в «Наггетс» в обмен на защищенный драфт-пик второго раунда драфта НБА-19.

Текущий сезон Хибберт начинал в «Шарлотт», а в начале февраля был обменян в «Бакс», в составе которого не провел ни одной встречи. В текущем сезоне на его счету 42 матча в «регулярке», 5,2 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.
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