Дебютный дабл-дабл Казинса за «Нью-Орлеан» не спас клуб в матче НБА с «Хьюстоном»
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Хьюстона» обыграли «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Новом Орлеане, завершилась победой гостей со счетом 129:99 (30:28, 36:22, 34:17, 29:32). Самым результативным в составе победителей стал Луис Уильямс, набравший 27 очков, Джеймс Харден сделал
Результаты других матчей дня:
«Орландо» — «Портленд» — 103:112,
«Детройт» — «Шарлотт» — 114:108 ОТ,
«Кливленд» — «Нью-Йорк Никс» — 119:104.
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