Дебютный дабл-дабл Казинса за «Нью-Орлеан» не спас клуб в матче НБА с «Хьюстоном»

Встреча, прошедшая в четверг в Новом Орлеане, завершилась победой гостей со счетом 129:99 (30:28, 36:22, 34:17, 29:32). Самым результативным в составе победителей стал Луис Уильямс, набравший 27 очков, Джеймс Харден сделал дабл-дабл — 13 очков и 14 передач. У «Нью-Орлеана» выделился новичок клуба Демаркус Казинс. В первой игре после обмена из «Сакраменто» форвард сделал дабл-дабл — 27 очков и 14 подборов. 29 очков хозяевам принес Энтони Дэвис.

Результаты других матчей дня:

«Орландо» — «Портленд» — 103:112,

«Детройт» — «Шарлотт» — 114:108 ОТ,

«Кливленд» — «Нью-Йорк Никс» — 119:104.