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24 февраля 2017, 9:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» выиграть у «Нью-Йорка»

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете выиграл у «Нью-Йорк Никс» со счётом 119:104.

Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span> на домашнем паркете выиграл у Нью-Йорк <span class=error>Никс</span> со счётом 119:104. Увеличить
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«Никс» лишь в первой половине встречи сумели оказать действующему чемпиону достойное сопротивление, а после перерыва «Кавальерс» ушли в отрыв, которыйисохранили до финальной сирены.

Самым результативным игроком встречи стал Кортни Ли из «Нью-Йорка», набравший 25 очков. В составе победителей 23 очка на счету Кайри Ирвинга, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 18 очков, 15 передач и 13 подборов.
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