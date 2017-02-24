Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» выиграть у «Нью-Йорка»

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«Никс» лишь в первой половине встречи сумели оказать действующему чемпиону достойное сопротивление, а после перерыва «Кавальерс» ушли в отрыв, которыйисохранили до финальной сирены.



Самым результативным игроком встречи стал Кортни Ли из «Нью-Йорка», набравший 25 очков. В составе победителей 23 очка на счету Кайри Ирвинга, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 18 очков, 15 передач и 13 подборов.