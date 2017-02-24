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24 февраля 2017, 9:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

34 очка Уокера не спасли «Шарлотт» от поражения в ОТ матча с «Детройтом»

«Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Детройт Пистонс» со счётом 108:114.

«Хорнетс» уже по итогам первой четверти добились небольшого преимущества в счёте и удерживали его на протяжении большей части встречи.

Перед заключительной четвертью перевес гостей достигал 18 очков. «Детройт» сократил отставание, но избежать и перевёл игру в овертайм, а за время дополнительной пятиминутки не позволил усомниться в своём лидерстве

Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, набравший 34 очка. В составе «Пистонс» лучшим с 33 очками стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
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