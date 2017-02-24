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24 февраля 2017, 9:34 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

33 очка Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Орландо»

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде выиграл у «Орландо Мэджик» со счётом 112:103.

«Орландо» завершил первую половину встречи с перевесом в 9 очков, а в третьей четверти преимущество хозяев достигло 14 очков. Удержать его «Мэджик» не сумели, провалив заключительный период.

Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард, на счету которого 33 очка. В составе «Орландо» лучшим оказался Никола Вучевич, набравший 25 очков.
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