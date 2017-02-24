33 очка Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Орландо»

«Орландо» завершил первую половину встречи с перевесом в 9 очков, а в третьей четверти преимущество хозяев достигло 14 очков. Удержать его «Мэджик» не сумели, провалив заключительный период.



Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард, на счету которого 33 очка. В составе «Орландо» лучшим оказался Никола Вучевич, набравший 25 очков.