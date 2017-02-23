«Милуоки» обменял Хибберта в «Денвер»

В обратном направлении последовал защищённый пик второго раунда (топ-55), сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Этот обмен позволить «Денверу» добраться до «пола» зарплат.



Хибберт начинал сезон в «Шарлотт Хорнетс», но в начале февраля был обменян в «Милуоки» и не успел провести за «Бакс» ни одного матча.



Средние показатели 30-летнего Хибберта в этом сезоне — 5,2 очка, 3,6 подбора и 1 блок-шот в 42 матчах.