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23 февраля 2017, 23:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Милуоки» обменял Хибберта в «Денвер»

«Милуоки Бакс» обменял центрового Роя Хибберта в «Денвер Наггетс».

В обратном направлении последовал защищённый пик второго раунда (топ-55), сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Этот обмен позволить «Денверу» добраться до «пола» зарплат.

Хибберт начинал сезон в «Шарлотт Хорнетс», но в начале февраля был обменян в «Милуоки» и не успел провести за «Бакс» ни одного матча.

Средние показатели 30-летнего Хибберта в этом сезоне — 5,2 очка, 3,6 подбора и 1 блок-шот в 42 матчах.
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