Макдермотт и Гибсон ушли из «Чикаго», «Буллз» получили трёх игроков «Тандер»

Форварды «Буллз» Даг Макдермотт и Тадж Гибсон перейдут в «Тандер», а в обратном направлении проследуют защитники Кэмерон Пэйн и Энтони Морроу, а также центровой Жоффри Ловернь. При этом «Чикаго» предоставит «Оклахома-Сити» выбор во втором раунде драфта.



Макдермотт провёл в текущем сезоне НБА 43 матча, набирая в среднем чуть более 10 очков за игру. Гибсон принял участие в 54 матчах (около 12 очков в среднем). У Пэйна — 20 матчей (5), у Морроу — 38 (6), а у Ловерня — 48 (6).