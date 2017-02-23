Макдермотт и Гибсон ушли из «Чикаго», «Буллз» получили трёх игроков «Тандер»
«Оклахома-Сити» и «Чикаго» достигли договорённости о крупной сделке, сообщает The Vertical.
Форварды «Буллз» Даг Макдермотт и Тадж Гибсон перейдут в «Тандер», а в обратном направлении проследуют защитники Кэмерон Пэйн и Энтони Морроу, а также центровой Жоффри Ловернь. При этом «Чикаго» предоставит «Оклахома-Сити» выбор во втором раунде драфта.
Макдермотт провёл в текущем сезоне НБА 43 матча, набирая в среднем чуть более 10 очков за игру. Гибсон принял участие в 54 матчах (около 12 очков в среднем). У Пэйна — 20 матчей (5), у Морроу — 38 (6), а у Ловерня — 48 (6).
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