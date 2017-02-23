«Бруклин» выменял у «Хьюстона» Макдэниелса
«Хьюстон Рокетс» обменяли форварда Кей Джея Макдэниелса в «Бруклин Нетс», сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Техасская команда освободила $ 3,3 млн в платежной ведомости, а контракт Макдэниелса поможет «Бруклину» добраться до «пола» зарплат.
В нынешнем регулярном чемпионате НБА 24-летний баскетболист принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 2,8 очка и 1 подбор за 7 минут на паркете. Макдэниелс проводит третий сезон в лиге.
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