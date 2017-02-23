«Бруклин» выменял у «Хьюстона» Макдэниелса

Техасская команда освободила $ 3,3 млн в платежной ведомости, а контракт Макдэниелса поможет «Бруклину» добраться до «пола» зарплат.



В нынешнем регулярном чемпионате НБА 24-летний баскетболист принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 2,8 очка и 1 подбор за 7 минут на паркете. Макдэниелс проводит третий сезон в лиге.