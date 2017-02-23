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23 февраля 2017, 23:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Хьюстон» обменял Энниса в «Лейкерс» на Уэртаса

«Хьюстон Рокетс» обменяли разыгрывающего Тайлера Энниса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

В обратном направлении последовал разыгрывающий Марселинью Уэртас, который будет отчислен, сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

22-летний Эннис в нынешнем сезоне НБА провёл 31 матч, в среднем набирая 1,9 очка и 1,1 передачи за 6 минут на паркете.

33-летний Уэртас в этом регулярном чемпионате набирал 2,7 очка и 2,3 передачи за 10 минут игрового времени и принял участие в 23 встречах.
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