«Филадельфия» обменяла Ноэля в «Даллас» на Андерсона, Богута и пик 1-го раунда

Ноэль станет ограниченно свободным агентом в ближайшее межсезонье. «Даллас» уже давно был заинтересован в переходе этого игрока и намерен продлить с ним контракт летом.



22-летний Ноэль в своём третьем сезоне в НБА провёл 29 матчей, набирая 8,9 очка и 5 подборов за 19 минут.