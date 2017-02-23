«Филадельфия» обменяла Ноэля в «Даллас» на Андерсона, Богута и пик 1-го раунда
«Филадельфия Сиксерс» отправил центрового Нерленса Ноэля в «Даллас Маверикс» в обмен на форварда Джастина Андерсона, центрового Эндрю Богута и защищенный (1−18) пик первого раунда 2017 года, сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Ноэль станет ограниченно свободным агентом в ближайшее межсезонье. «Даллас» уже давно был заинтересован в переходе этого игрока и намерен продлить с ним контракт летом.
22-летний Ноэль в своём третьем сезоне в НБА провёл 29 матчей, набирая 8,9 очка и 5 подборов за 19 минут.
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