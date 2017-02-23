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23 февраля 2017, 20:16 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» обменяла Ноэля в «Даллас» на Андерсона, Богута и пик 1-го раунда

«Филадельфия Сиксерс» отправил центрового Нерленса Ноэля в «Даллас Маверикс» в обмен на форварда Джастина Андерсона, центрового Эндрю Богута и защищенный (1−18) пик первого раунда 2017 года, сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Ноэль станет ограниченно свободным агентом в ближайшее межсезонье. «Даллас» уже давно был заинтересован в переходе этого игрока и намерен продлить с ним контракт летом.

22-летний Ноэль в своём третьем сезоне в НБА провёл 29 матчей, набирая 8,9 очка и 5 подборов за 19 минут.
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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» легкий форвард Джимми Батлер может быть обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил журналист телеканала NBC Майк Эдамл в своем Twitter.
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