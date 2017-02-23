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23 февраля 2017, 15:45 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Войнаровски: «Денвер» не будет обменивать Йокича

Известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски считает, что руководство «Денвер Наггетс» не будет обменивать центрового Николу Йокича.

«Йокича хотят заполучить многие клубы. Но “Денвер” не станет обменивать его. Их не интересует ни один игрок. “Наггетс” считают, что Йокич в будущем достигнет уровня Матча звёзд. Они хотят построить команду вокруг него. Николе нравится Денвер. У них есть парень, который хочет остаться», — приводит слова Войнаровски Yahoo! Sports.

В этом сезоне Йокич проводит на паркете по 26,9 минуты, собирая коллекцию из 16,3 очка, 9,0 подбора, 4,3 передачи, 0,8 блок-шота и 0,8 перехвата в среднем за игру.
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