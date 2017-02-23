Войнаровски: «Денвер» не будет обменивать Йокича

«Йокича хотят заполучить многие клубы. Но “Денвер” не станет обменивать его. Их не интересует ни один игрок. “Наггетс” считают, что Йокич в будущем достигнет уровня Матча звёзд. Они хотят построить команду вокруг него. Николе нравится Денвер. У них есть парень, который хочет остаться», — приводит слова Войнаровски Yahoo! Sports.



В этом сезоне Йокич проводит на паркете по 26,9 минуты, собирая коллекцию из 16,3 очка, 9,0 подбора, 4,3 передачи, 0,8 блок-шота и 0,8 перехвата в среднем за игру.