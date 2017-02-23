Док Риверс: Крис Пол может сыграть в матче с «Голден Стэйт»

«Он выглядел великолепно. Во вторник Крис провёл полную тренировку. Это было хорошо. Действительно хорошо. Он может выйти на паркет в матче с “Голден Стэйт”. Я не могу сказать точно, сыграет он или нет. Но врачи разрешили ему играть. Сейчас мы хотим убедиться, что он полностью готов и чувствует себя комфортно», — приводит слова Риверса NBC Sports.



В этом сезоне Пол проводит на площадке по 30,9 минуты, собирая коллекцию из 17,5 очка, 9,7 передачи, 5,3 подбора, 2,3 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.