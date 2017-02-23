Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28870249/
23 февраля 2017, 0:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Хьюстон» заинтересован в услугах защитника «Кливленда» Шамперта

«Хьюстон Рокетс» намерен подписать соглашение с атакующим защитником «Кливленд Кавальерс» Иманом Шампертом, сообщает обозреватель ESPN Марк Штейн.

Шамперт в текущем сезоне принял в составе «Кливленда» участие в 51 матче, в которых в среднем набирал по 7,8 очка, а также совершал по 3 подбора и 1,5 передачи. «Хьюстон» уже заключил соглашение с разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Лу Уильямсом, которого обменял на его коллегу по амплуа Кори Брюэра, но намерен ещё приобрести баскетболиста с зарплатой в районе $ 10−12 млн.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

«Кливленд» намерен просмотреть Сандерса

Тренерский штаб «Кливленд Кавальерс» устроит просмотр центровому Ларри Сандерсу, который находится в статусе свободного агента, сообщает обозреватель ESPN Крис Хэйнс в своём «твиттере».
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»