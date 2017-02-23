«Хьюстон» заинтересован в услугах защитника «Кливленда» Шамперта

Шамперт в текущем сезоне принял в составе «Кливленда» участие в 51 матче, в которых в среднем набирал по 7,8 очка, а также совершал по 3 подбора и 1,5 передачи. «Хьюстон» уже заключил соглашение с разыгрывающим защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Лу Уильямсом, которого обменял на его коллегу по амплуа Кори Брюэра, но намерен ещё приобрести баскетболиста с зарплатой в районе $ 10−12 млн.