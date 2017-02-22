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22 февраля 2017, 23:33 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» намерен просмотреть Сандерса

Тренерский штаб «Кливленд Кавальерс» устроит просмотр центровому Ларри Сандерсу, который находится в статусе свободного агента, сообщает обозреватель ESPN Крис Хэйнс в своём «твиттере».

Сандерс не играл в НБА с декабря 2014 года, после того, как его контракт был выкуплен «Милуоки». Баскетболист заявил, что у него пропала страсть к игре. В последнем сезоне Ларри, выступая за «Милуоки Бакс», принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал по 7,3 очка, а также совершал по 6,1 подбора и 0,9 передачи. Ранее сообщалось, что Сандерс провёл встречу с представителями «Лос-Анджелес Лейкерс».
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