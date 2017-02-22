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22 февраля 2017, 17:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Вашингтон» проявляет интерес к форварду «Миннесоты» Шабаззу Мухаммаду

Клуб НБА «Вашингтон Уизардс» проявляет интерес к форварду «Миннесота Тимбервулвз» Шабаззу Мухаммаду.

Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель ESPN Марк Штейн.

«Уизардс» проявляют интерес к игроку «Миннесоты» Шабазу. По информации источников, «Вашингтон» продолжает искать обновление для скамейки запасных, — написал Штейн.

Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» сделал попытку договориться с «Вашингтоном» об обмене с участием лёгкого форварда «Уизардс» Отто Портера.
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