«Вашингтон» проявляет интерес к форварду «Миннесоты» Шабаззу Мухаммаду

Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель ESPN Марк Штейн.



«Уизардс» проявляют интерес к игроку «Миннесоты» Шабазу. По информации источников, «Вашингтон» продолжает искать обновление для скамейки запасных, — написал Штейн.



Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» сделал попытку договориться с «Вашингтоном» об обмене с участием лёгкого форварда «Уизардс» Отто Портера.