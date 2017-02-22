Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28865025/
22 февраля 2017, 15:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Леброн Джеймс: Мне не нужно пропускать матчи, чтобы отдохнуть

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что не нуждается в дополнительном отдыхе.

«Я люблю баскетбол. Мне нравится играть каждый день. Но я не всегда могу правильно оценить своё игровое время. Для этого есть тренер Лю, который подойдёт и скажет: “Эй, Леброн, давай сегодня полегче”. Если честно, мне не нужно пропускать матчи, чтобы получить дополнительный отдых», — цитирует Джеймса NBC Sports.

В текущем сезоне Леброн проводит на паркете по 37,5 минуты, собирая коллекцию из 25,9 очка, 8,8 передачи, 7,7 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»