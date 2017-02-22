Леброн Джеймс: Мне не нужно пропускать матчи, чтобы отдохнуть

«Я люблю баскетбол. Мне нравится играть каждый день. Но я не всегда могу правильно оценить своё игровое время. Для этого есть тренер Лю, который подойдёт и скажет: “Эй, Леброн, давай сегодня полегче”. Если честно, мне не нужно пропускать матчи, чтобы получить дополнительный отдых», — цитирует Джеймса NBC Sports.



В текущем сезоне Леброн проводит на паркете по 37,5 минуты, собирая коллекцию из 25,9 очка, 8,8 передачи, 7,7 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.