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22 февраля 2017, 14:42 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Йоргер: Обмен Казинса не повлияет на планы «Сакраменто» насчёт плей-офф

Наставник «Сакраменто Кингз» Дэйв Йоргер сказал, что, несмотря на обмен центрового Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан Пеликанс», его команда продолжит борьбу за плей-офф.

«Я уже был в подобной ситуации, когда в “Мемфисе” многие игроки выбыли из-за травм. Мы продолжим сражаться. Будем биться за плей-офф, как сумасшедшие. У нас именно такой настрой. Сейчас большая ответственность ложится на тренеров и ветеранов команды.

Я поддерживаю наш клуб, даже если приходится принимать трудные решения. Мы все хотим, чтобы Сакраменто гордился нашей командой», — приводит слова Йоргера CSN Bay Area.
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