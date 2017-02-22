Йоргер: Обмен Казинса не повлияет на планы «Сакраменто» насчёт плей-офф

«Я уже был в подобной ситуации, когда в “Мемфисе” многие игроки выбыли из-за травм. Мы продолжим сражаться. Будем биться за плей-офф, как сумасшедшие. У нас именно такой настрой. Сейчас большая ответственность ложится на тренеров и ветеранов команды.



Я поддерживаю наш клуб, даже если приходится принимать трудные решения. Мы все хотим, чтобы Сакраменто гордился нашей командой», — приводит слова Йоргера CSN Bay Area.