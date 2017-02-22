Йоргер: Обмен Казинса не повлияет на планы «Сакраменто» насчёт плей-офф
Наставник «Сакраменто Кингз» Дэйв Йоргер сказал, что, несмотря на обмен центрового Демаркуса Казинса в «Нью-Орлеан Пеликанс», его команда продолжит борьбу за
плей-офф.
«Я уже был в подобной ситуации, когда в “Мемфисе” многие игроки выбыли
Я поддерживаю наш клуб, даже если приходится принимать трудные решения. Мы все хотим, чтобы Сакраменто гордился нашей командой», — приводит слова Йоргера CSN Bay Area.
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