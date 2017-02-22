Войнаровски: «Бостон» сделает ещё одно предложение «Чикаго» по Д. Батлеру

«Я уверен в том, что «Бостон» сделает ещё одно предложение «Чикаго». Ранее они уже вели переговоры, но не сумели договориться. Руководство «Буллз» ожидает получить выгодное предложение. У «Селтикс» есть такая возможность, так как они владеют пиком «Бруклина», — сказал Войнаровски.



Напомним, ранее сообщалось, что Батлер уверен в том, что продолжит выступать за «Чикаго» после дедлайна.