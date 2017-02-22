Войнаровски: «Бостон» сделает ещё одно предложение «Чикаго» по Д. Батлеру
Известный инсайдер Yahoo Sports Эдриан Войнаровски считает, что руководство «Бостон Селтикс» сделает ещё одно предложение «Чикаго Буллз» по форварду Джимми Батлеру.
«Я уверен в том, что «Бостон» сделает ещё одно предложение «Чикаго». Ранее они уже вели переговоры, но не сумели договориться. Руководство «Буллз» ожидает получить выгодное предложение. У «Селтикс» есть такая возможность, так как они владеют пиком «Бруклина», — сказал Войнаровски.
Напомним, ранее сообщалось, что Батлер уверен в том, что продолжит выступать за «Чикаго» после дедлайна.
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