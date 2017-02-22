«Мы не пытаемся повернуть время вспять. “Лейкерс” всегда умели побеждать, адаптируясь к эволюции баскетбола и изменениям правил. Мы не пытаемся создать команду, которая играла бы в стиле времён Мэджика Джонсона. Это невозможно. Но мы хотим дать возможность Люку Уолтону собрать коллектив под тот стиль, в котором он хочет играть», — цитирует Басс ESPN.