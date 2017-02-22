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22 февраля 2017, 14:14 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джини Басс: Назначение Мэджика Джонсон — не попытка вернуться в 80-е

Совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс пояснила, что, назначив президентом организации бывшую суперзвезду Мэджика Джонсона, она не ставит цель привить команде зрелищный стиль 80-х годов прошлого века.

«Мы не пытаемся повернуть время вспять. “Лейкерс” всегда умели побеждать, адаптируясь к эволюции баскетбола и изменениям правил. Мы не пытаемся создать команду, которая играла бы в стиле времён Мэджика Джонсона. Это невозможно. Но мы хотим дать возможность Люку Уолтону собрать коллектив под тот стиль, в котором он хочет играть», — цитирует Басс ESPN.
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