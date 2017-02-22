Казинс сменил игровой номер с 15 на 0

Всю предыдущую карьеру в «Сакраменто» он играл с номером 15.



«Новая жизнь…» — пояснил своё решение центровой.



26-летний Казинс был выбран «Кингз» под пятым номером на драфте 2010 года и провёл в команде все свои шесть с половиной сезонов в НБА. Он был обменян в «Нью-Орлеан» вместе с форвардом Омри Касспи на защитника Тайрика Эванса, защитника Лэнгстона Гэллоуэя и атакующего защитника Бадди Хилда.