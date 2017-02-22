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22 февраля 2017, 11:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Мэджик Джонсон: Я готов рисковать и буду сам утверждать все кадровые решения

Новый президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, какую политику будет проводить на новом посту.

«Одна из главных черт моего характера — готовность рисковать. Если бы я не был уверен, что смогу привести “Лейкерс” к успеху, то не согласился бы занять должность президента. Думаю, мы вернёмся на вершину, хотя это может занять несколько лет.

Я дам свободу действий новому генеральному менеджеру, но все решения, касающиеся обменов и драфта, конечно, буду утверждать лично», — цитирует Джонсона ESPN.
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