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21 февраля 2017, 21:40 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Бруклин» снизил требования за Брука Лопеса

«Бруклин» готов расстаться с центровым Бруком Лопесом.

По информации ESPN, клуб снизил свои требования за 28-летнего баскетболиста. Вместо двух пиков первого раунда драфта, «Нетс» согласны на один пик первого и один второго раунда.

Лопес в нынешнем сезоне принял участие в 51 матче регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 20,8 очка, делая 5,2 подбора, 2,5 передачи и 1,8 блок-шота за игру. «Бруклин» занимает последнее место в Западной конференции, в активе команды на данный момент всего 9 побед.

Напомним, что трансферный дедлайн наступит в НБА в четверг.
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