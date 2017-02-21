«Бруклин» снизил требования за Брука Лопеса
«Бруклин» готов расстаться с центровым Бруком Лопесом.
По информации ESPN, клуб снизил свои требования за 28-летнего баскетболиста. Вместо двух пиков первого раунда драфта, «Нетс» согласны на один пик первого и один второго раунда.
Лопес в нынешнем сезоне принял участие в 51 матче регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 20,8 очка, делая 5,2 подбора, 2,5 передачи и 1,8
Напомним, что трансферный дедлайн наступит в НБА в четверг.
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