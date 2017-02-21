Кроме того, руководство «Лейкерс» приняло решение уволить Митча Капчака с должности генерального менеджера, а Джима Басса освободить от исполнения обязаностей вице-президента. Решение о кадровых перестановках вступило в силу с момента объявления.



«Сегодня я приняла ряд решений, которые, как я считаю, вернут “Лейкерс” на уровень, которого требовал Джерри Басс. Мэджик Джонсон будет отвечать за все баскетбольные операции и будет подчиняться непосредственно мне. Поиск нового генерального менеджера, который будет работать с Джонсоном и тренером Люком Уолтоном идёт полным ходом. Мы надеемся объявить имя нового генменеджера в ближайшее время», — приводятся слова Джин Басс на официальном сайте клуба.