Мэджик Джонсон назначен на пост президента «Лейкерс», Капчак — уволен
Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс объявила о назначении легендарного баскетболиста НБА Мэджика Джонсона на пост президента по баскетбольным операциям.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кроме того, руководство «Лейкерс» приняло решение уволить Митча Капчака с должности генерального менеджера, а Джима Басса освободить от исполнения обязаностей
«Сегодня я приняла ряд решений, которые, как я считаю, вернут “Лейкерс” на уровень, которого требовал Джерри Басс. Мэджик Джонсон будет отвечать за все баскетбольные операции и будет подчиняться непосредственно мне. Поиск нового генерального менеджера, который будет работать с Джонсоном и тренером Люком Уолтоном идёт полным ходом. Мы надеемся объявить имя нового генменеджера в ближайшее время», — приводятся слова Джин Басс на официальном сайте клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter