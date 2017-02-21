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21 февраля 2017, 21:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Мэджик Джонсон назначен на пост президента «Лейкерс», Капчак — уволен

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс объявила о назначении легендарного баскетболиста НБА Мэджика Джонсона на пост президента по баскетбольным операциям.

Владелец Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> <span class=error>Джини</span> <span class=error>Басс</span> объявила о назначении легендарного баскетболиста <span class=error>НБА</span> <span class=error>Мэджика</span> <span class=error>Джонсона</span> на пост президента по баскетбольным операциям. Увеличить
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Кроме того, руководство «Лейкерс» приняло решение уволить Митча Капчака с должности генерального менеджера, а Джима Басса освободить от исполнения обязаностей вице-президента. Решение о кадровых перестановках вступило в силу с момента объявления.

«Сегодня я приняла ряд решений, которые, как я считаю, вернут “Лейкерс” на уровень, которого требовал Джерри Басс. Мэджик Джонсон будет отвечать за все баскетбольные операции и будет подчиняться непосредственно мне. Поиск нового генерального менеджера, который будет работать с Джонсоном и тренером Люком Уолтоном идёт полным ходом. Мы надеемся объявить имя нового генменеджера в ближайшее время», — приводятся слова Джин Басс на официальном сайте клуба.
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