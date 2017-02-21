Айверсон мечтает сыграть в одной команде с Брайантом и О’Нилом в Big3

Ранее сообщалось, что Айверсон принял приглашение американского рэпера Айс Кьюба присоединиться к созданному певцом турниру — Лиге 3×3.



«Я бы хотел на это надеяться, но Коби никогда не сделает ничего подобного. Это будет моей мечтой — играть с ним. И я хотел бы, чтобы и Шак тоже играл со мной. Но этого не случится, это было бы слишком просто», — рассказал Айверсон в интервью TMZ.