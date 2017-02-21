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21 февраля 2017, 20:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Айверсон мечтает сыграть в одной команде с Брайантом и О’Нилом в Big3

Бывший игрок НБА Аллен Айверсон признался, что мечтает сыграть в одной команде с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом в новой лиге Big3.

Ранее сообщалось, что Айверсон принял приглашение американского рэпера Айс Кьюба присоединиться к созданному певцом турниру — Лиге 3×3.

«Я бы хотел на это надеяться, но Коби никогда не сделает ничего подобного. Это будет моей мечтой — играть с ним. И я хотел бы, чтобы и Шак тоже играл со мной. Но этого не случится, это было бы слишком просто», — рассказал Айверсон в интервью TMZ.
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